Femminicidio a Cave: Carmen Vermica uccisa dal marito a colpi di pistola, stavano per separarsi

Si chiamava Carmen Vermica la donna uccisa dal marito al termine di una lite a Cave. Ad ucciderla con un colpo di pistola Antonio Brigida, 59 anni, trovato dai carabinieri nella casa dove si è consumato il femminicidio con ancora la pistola fumante in mano. Dai primi accertamenti non risulterebbero denunce che attestino una situazione conflittuale pregressa. I due però, da quanto si apprende, avevano deciso di separarsi.

L’omicidio si è consumato la mattina di martedì 7 maggio in un appartamento posto al civico 1 di via delle Noci, nel Comune dei Monti Prenestini. Ad allertare le forze dell’ordine i vicini di casa una volta uditi degli spari di arma di fuoco.

Arrivati nell’abitazione del Comune della provincia romana i Carabinieri della locale stazione hanno trovato l’uomo con ancora l’arma in mano con lo stesso che si è poi consegnato ai militari dell’Arma spontaneamente e senza opporre resistenza. Per Carmen Vermica, 45enne di origine romena, non c’è stato invece nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo quando si apprende la pistola sarebbe stata legalmente detenuta da Antonio Brigida, per uso sportivo. L’uomo era un volontario della Croce Rossa Italiana. Sul posto sono intervenuti anche il medico legale e il Pubblico Ministero di turno della Procura di Tivoli, dottor Altobelli, titolare dell’indagine.

La vittima era molto attiva nel sociale e nella comunità parrocchiale di Cave. Scossa la piccola comunità dove si è consumato il femminicidio.