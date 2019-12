Malore a scuola, Federica muore a 17 anni: indaga la Procura

Grottaferrata, comune dei castelli romani, è in lutto. Federica P., 17 anni, è morta martedì scorso per un malore a scuola, nel liceo Bruno Touschek. Una storia che ricorda tristemente le tragedie di Monterotondo e Ostia dove, rispettivamente, persero la vita Alessia di 8 anni e Simone di 11.

Anche in questo caso fatale, la Procura intende vederci chiaro. A piazzale Clodio è stato infatti aperto un fascicolo aperto un fascicolo: si procede per omicidio colposo, per ora senza indagati. Un atto dovuto per produrre le documentazioni delle analisi medico scientifiche che altrimenti non si potrebbero ottenere.

L'indagine permetterà così all'autorità giudiziaria di esaminare l'autopsia (effettuata venerdì), per sgomberare ogni dubbio. Non una iniziativa dei genitori, quindi, ma dei Pm che potranno così disporre dell'autopsia e acquisire la cartella clinica di Federica P..

Il punto principale da chiarire, secondo quanto emerso, risulta quello relativo ad un defibrillatore sottocutaneo che la giovane aveva per combattere un problema cardiaco. Un congegno che le serviva a condurre la solita vita.

Martedì, però, la tragedia. Il malore tra i banchi del liceo e la corsa al Policlinico Casilino che purtroppo non è servita. I funerali si terranno mercoledì 18 dicembre alle 15 nella cattedrale San Pietro di Frascati. La giovane era molto conosciuta e frequentava la palestra del Karate Frascati. Le indagini dipaneranno i dubbi.