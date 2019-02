Scomparsa da Torvaianica: l'appello per ritrovare la 17enne Fatima

Fatima, 17 anni, è scomparsa. La giovane si è allontanata dal centro di prima accoglienza Mincio di Torvaianica alle 7:15 del 14 febbraio 2019, dove risiede da circa un anno. A trattare il caso anche 'Chi l'ha visto?'.

Fatima doveva recarsi a scuola a Roma, in via dei Bruzi, per seguire un corso di italiano, ma lì non è mai arrivata. Da allora nessuno ha più avuto sue notizie e il suo telefono squilla a vuoto.

Fatima proviene dalla Somalia, è una richiedente asilo, si trova in Italia dal 19 febbraio 2018. Non ha con sé i documenti né soldi. Tutti i suoi oggetti personali sono rimasti al centro di accoglienza.