Gianicolense, farmaci usati come droga: fermata con flaconi di metadone

Farmaci spacciati come se fossero droga. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Porta Portese che hanno arrestato una 37enne romana accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, transitando in circonvallazione Gianicolense, i Carabinieri hanno notato la donna in atteggiamento sospetto e l’hanno fermata per una verifica.

Nella borsa della donna sono stati rinvenuti 9 flaconi di metadone, da 5 ml ciascuno, detenuti senza prescrizione medica.

L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.