Si perdono durante escursione in montagna, salvata famiglia con bimbi di 9 e 7 anni

Domenica pomeriggio di apprensione per una famiglia di Tivoli, marito e moglie insieme ai due figli di 9 e 7 anni. I quattro si erano incamminati per una breve passeggiata in un sentiero di Campo dell’Osso, località turistica montana del comune di Subiaco, ma dopo alcuni chilometri di cammino, tratti in inganno dalla particolarità del territorio e dei sentieri, si sono smarriti non riuscendo a ritornare indietro.

Famiglia si perde in montagna a Subiaco

I malcapitati, con l’approssimarsi del crepuscolo, hanno quindi richiesto aiuto al NUE 112 e, nell’arco di alcune ore, tramite i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Subiaco e della Stazione Carabinieri Forestali di Arcinazzo Romano, sono stati rintracciati in buone condizioni di salute generali, a circa sei chilometri di distanza dal posto dal quale si erano allontanati.