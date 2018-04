Ladri all'isola ecologica del Municipio Eur, fermata famiglia di predoni

Una famiglia di predoni: padre, madre e figlio minorenne. Sono stati i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma a sorprenderli nel tardo pomeriggio di ieri 17 aprile mentre, nelle ore di chiusura dell'isola ecologica del IX Municipio Eur, rubavano materiale dall'interno dell'area per il conferimento dei rifiuti ingombranti del Municipio. Una catena di montaggio con i genitori all'interno che, con la con la complicità del figlio all’esterno dell'isola ecologica, provvedeva a caricarli in un furgone.

Predoni all'isola ecologica del IX Municipio Eur

Di conseguenza i militari intervenivano, nella flagranza di reato, al fine di interrompere il furto di rifiuti urbani a danno della collettività, accertando che i tre, appartenenti al medesimo nucleo familiare composto dai genitori e da un figlio minore, tutti di nazionalità bosniaca, avevano sottratto ingenti quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi. All’interno del furgone, infatti, sono stati rinvenuti elettrodomestici, batterie al piombo esauste, rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi di varia natura.

Ladri all'isola ecologica dell'Eur

Su tali materiali si sviluppa un fiorente mercato illegale a danno della collettività, con conseguente generazione di situazioni di degrado generato dalla lavorazione illegale dei rifiuti per estrarne i materiali economicamente più remunerativi, spesso bruciandoli. Di conseguenza i Carabinieri del Nucleo Investigativo con il supporto della Stazione Carabinieri Forestale di Ostia e di Carabinieri della Compagnia Roma EUR hanno arrestato i tre soggetti. Questa mattina, dopo l’udienza di convalida, i due genitori sono finiti in carcere mentre il minore collocato in una comunità.