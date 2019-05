False generalità alla polizia: era alla guida di un'auto senza mai aver preso la patente

Ha fornito della false generalità pensando di farla franca ma è stato arrestato per false attestazioni a pubblico ufficiale. A finire in manette a Torre Angela un 38enne.

I fatti sono accaduti poco dopo le 19:00 di domenica 26 maggio quando il 38enne, alla guida da una vettura, è stato fermato per un controllo in via Alberobello dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti.

Alla richiesta della patente di guida l’uomo, italiano di 38 anni, ha cercato di fornire false generalità per nascondere il fatto di non averla mai conseguita. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale.