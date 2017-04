Tor Bella Monaca: lampeggiante blu e paletta, rapinati da finti agenti

Paletta e lampeggiante blu sul tettino, in piena notte. Così, due italiani di 19 e 20 anni, si fingevano agenti di Polizia e fermavano le auto in transito a Tor Bella Monaca depredando le persone dei loro averi. Almeno cinque le vittime accertate.

Quando sono cominciate ad arrivare le segnalazioni al numero unico di soccorso pubblico, è immediatamente scattata la caccia ai malviventi, fin quando le autoradio dei commissariati Casilino e San Basilio, percorrendo via dell'Archeologia, hanno notato una Fiat Panda grigia con gli sportelli aperti ed il motore acceso che, messa di traverso, aveva tagliato la strada ad una Toyota costringendola a fermarsi.

Alla vista degli agenti, i due falsi "colleghi" hanno gettato la borsa che stavano perquisendo dentro al veicolo con l'intenzione di darsi alla fuga ma sono stati immediatamente bloccati.

Le vittime, visibilmente scioccate, hanno confermato di essere state costrette a fermarsi e di aver consegnato gli effetti personali poco prima dell’intervento della Polizia.

I due, nel corso del controllo, sono stati trovati in possesso di una cospicua somma di danaro contante, probabile provento dell’attività illecita. I due sono quindi finiti in manette, mentre proseguono le indagini degli investigatori del Commissariato Prenestino per accertare la loro responsabilità in ordine ad altri episodi simili.