Nascosta a casa del suocero sotto falso nome. Era ricercata per furti e rapine

Aveva due ordini di cattura per rapine e furti in abitazione. Per questo si nascondeva in casa del suocero con identità e documenti falsi. A scoprirla ed arrestarla i Carabinieri della Stazione di Zagarolo. I militari, nella tarda serata di lunedì, a seguito di mirata attività info- investigativa, sono riusciti a rintracciare e trarre in arresto la donna, una nomade di 39 anni. Si nascondeva nella zona di Zagarolo.

Identità e documenti falsi

La stessa, alla vista dei militari, si è prima nascosta chiudendosi nel bagno dell’abitazione del suocero dove si era rifugiata, poi ha mostrato ai militari dei documenti che a seguito di accertamenti sono risultati intestati ad una signora residente a Roma, ignara della duplicazione artefatta della sua carta di identità e della sua tessera sanitaria.

Rilievi foto segnaletici

Solo grazie ai rilievi foto segnaletici, i carabinieri son riusciti a scoprire la vera identità della donna e risalire alle due ordinanze che pendevano sulla medesima. Dopo le formalità di rito, la donna, unitamente al proprio figlio minore di un anno, è stata portata in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.