Vendevano assicurazioni false: sigilli all'agenzia, denunciate tre donne

Al termine di un’attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno posto sotto sequestro un immobile di via Gozzadini, all’interno del quale una donna romana di 64 anni e le due figlie di 27 e 43, già note alle forze dell’ordine, svolgevano l’illecita attività di intermediazione assicurativa, incassando soldi per assicurazioni fasulle, ai danni degli ignari clienti.

L’indagine, infatti, nasce solo dopo che alcuni clienti, fermati nel corso di servizi di controllo alla circolazione stradale, durante l’istruzione di pratiche relative a sinistri stradali o furti, hanno scoperto di essere sprovvisti di assicurazione per la propria auto pur avendola pagata. In molti hanno presentato denuncia ai Carabinieri che sono riusciti a far luce sull’illecita attività svolta dalle 3 donne.

Dalle denunce è emerso che le tre donne indagate, all’interno del locale sequestrato, che affaccia su strada e dove è ben visibile l’insegna “Assicurazioni”, esercitavano l’attività di intermediazione assicurativa senza essere iscritte al registro degli intermediari assicurativi, incassando i premi di polizze assicurative soltanto preventivate, senza poi procedere, una volta ottenuto il pagamento, alla stipula del contratto. In alcuni casi venivano rilasciate ricevute di avvenuto pagamento con il timbro di una assicurazione inesistente, dichiarando alle vittime che si trattava di quietanza di pagamento. Di fatto inducevano gli ignari clienti a circolare sul territorio Nazionale con mezzi privi di assicurazione.

I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno rilevato tale attività illecita, consentendo all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, evidenziando la pericolosità della reiterazione del reato da parte delle 3 donne.

Sei sono i clienti truffati che hanno già presentato denuncia contro madre e figlie, indagate dalla Procura di Roma per i reati di truffa e appropriazione indebita continuata, e illecita attività di intermediazione assicurativa, ma le vittime potrebbero essere molte di più.

A tal proposito, i Carabinieri invitano le persone che ritengono di essere state truffate dalle tre donne, della pseudo agenzia assicurativa di via Gozzadini, a rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo, con sede in Via Egidio Albornoz, 24, tel. 06.633656.