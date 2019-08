Chi era Fabrizio Piscitelli, il Diabolik storico ultrà della Lazio

Fabrizio Piscitelli, meglio conosciuto come 'Diabolik', figura di spicco del tifo biancoceleste per il suo ruolo di storico capo degli Irriducibili della Lazio è morto a Roma, ucciso da un colpo di pistola, nel tardo pomeriggio del 7 agosto. Aveva 53 anni. In passato era stato coinvolto in diverse inchieste giudiziarie dalla così detta scalata "per prendersi la Lazio", fino a questioni legate al mondo della droga. E' stato menzionato anche nelle carte di Mafia Capitale.

Fabrizio Piscitelli, il capo degli Irriducibili

Diabolik, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, iniziò a farsi sempre più spazio nel mondo ultras. In poco tempo divenne uno dei capi degli Irriducibili la frangia più estrema della tifoseria della Lazio. La Curva Nord diventa così casa sua con coreografie spettacolari e contestazioni eclatanti come quella in via Allegri nell'anno dello Scudetto biancoceleste.

Poi con la crisi della Lazio di Sergio Cragnotti, Piscitelli fiuta l'affare. Insieme ad altri ultras sponsorizzano Giorgio Chinaglia presidente al posto di Claudio Lotito ma per quei fatti finì poi sotto processo.

In quella curva, però, qualcosa non andava. Almeno stando alle indagini del Gico della Guardia di finanza che avevano effettuato un sequestro preventivo di beni riconducibili a Diabolik e alla sua famiglia per circa 2,4 milioni di euro. Dall'inchiesta scattata nell'aprile del 2014 emerse che "all'elevato tenore di vita tenuto dalla famiglia Piscitelli faceva da controparte una dichiarazione dei redditi decisamente troppo scarna".

Secondo quelle indagini il capo ultrà "faceva soldi commercializzando gadget della Lazio, e aveva fondato un'azienda il cui capitale, allora sotto sequestro, era diviso a metà tra la moglie e la figlia". Ma non è tutto. L'irriducibile biancoceleste deteneva anche il 70 per cento delle quote di una società in liquidazione, la "Fans Edition", e risultava presidente dell'associazione culturale "Mister Enrich", che contava nel consiglio direttivo due vertici storici del gruppo laziale.