E' morto Fabrizio Frizzi, l'annuncio della famiglia: "Grazie per l'amore che ci hai donato"

E' morto a Roma Fabrizio Frizzi. A dare l'annuncio è la famiglia del conduttore in una nota: "Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato". Così la moglie Carlotta, il fratello Fabio ed i familiari. Il conduttore 60enne, si è spento nella notte all'ospedale Sant'Andrea, in seguito ad una emorragia cerebrale. Il 23 ottobre scorso Fabrizio Frizzi venne colto da un malore, una ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma 'L'Eredità'.

Venne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dove fu dimesso alcuni giorni dopo. Il conduttore tornò in tv a dicembre, sempre alla guida del programma di RaiUno. "Sto combattendo, non è ancora finita. Ogni tanto, com'è normale, qualche momento di sconforto può esserci - spiegava - ma l'affetto della famiglia, del pubblico e degli amici è una luce che illumina tutto. La vita è meravigliosa".

Anche nei mesi della battaglia contro la malattia si era messo a disposizione: "Le priorità, dopo la paura e il ricovero, sono la famiglia e la salute. Se guarirò racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca". Lo scorso 5 febbraio ha compiuto 60 anni. Parlando della malattia disse: "Non è ancora finita". "Se guarirò – sottolineò – racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando".

Frizzi ha condotto nella sua carriera 73 programmi. Ma la trasmissione per cui viene ricordato di più è sicuramente Miss Italia: Fabrizio, infatti è stato il padrone di casa del concorso di bellezza per ben sedici edizioni, dal 1988 al 2002 e dal 2011 al 2012. Ma anche 'Scommettiamo che', 'Europa Europa', 'Luna park', la maratona benefica 'Telethon'. Grande appassionato di musica, fratello di Fabio il musicista autore di grandi colonne sonore, ha conquistato il pubblico giovane mettendosi in gioco come concorrente di 'Tale e quale show' condotto da Carlo Conti, di cui era grande amico, con cui ha fatto la staffetta per L'eredità.

"Un dolore immenso.

"Un dolore immenso. Con #FabrizioFrizzi scompare un uomo straordinario: un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano" — Ufficio Stampa Rai

"Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano". Così la Rai commenta la notizia della morte di Fabrizio Frizzi. "Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l'amore per il lavoro e per l'essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico - si legge in una nota -. Se ne va l'uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti. L'interprete straordinario del coraggio e della voglia di vivere. È impossibile in questo momento esprimere tutto quello che la scomparsa di Fabrizio suscita in ognuno di noi. Così la Rai tutta, con la presidente Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo, può solo stringersi attorno a Carlotta e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore".

È morto. 28 minuti fa l'sms che non avrei mai voluto ricevere: #FabrizioFrizzi aveva 60 anni, una bella famiglia e molti amici. Sempre sorridente, anche alle battute più banali perché amava trasmettere al pubblico leggerezza, positività. Gli volevamo bene. Ci mancherà tantissimo. — Ivan Zazzaroni

Un grande professionista, una persona gentile e perbene, ma, soprattutto, uno di famiglia per tutti gli italiani.

Un grande professionista, una persona gentile e perbene, ma, soprattutto, uno di famiglia per tutti gli italiani. Ciao Fabrizio. — Paolo Ruffini