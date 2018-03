Fabrizio Frizzi: camera ardente in Rai, i funerali mercoledì 28 marzo

Non poteva essere altrimenti: dopo il cordoglio manifestato in queste ore dalla Rai e dai suoi protagonisti e la decisione di non trasmettere le dirette dei programmi odierni, i vertici dell’azienda hanno annunciato l’allestimento della camera ardente per Fabrizio Frizzi nella sede di viale Mazzini.

“La camera ardente di Fabrizio Frizzi sarà allestita martedì 27marzo nella sede Rai di Viale Mazzini 14” hanno fatto sapere i profili social della tv pubblica che in queste ore sta tributando ogni omaggio possibile ad un grande professionista, collega e soprattutto amico.

La camera ardente sarà allestita dalle 10 alle 18 così da consentire agli amici e al suo pubblico di salutare il grande conduttore celebre prima di tutto per la sua umanità.

Fabrizio Frizzi, i funerali

I funerali di Fabrizio Frizzi si terranno a Roma mercoledì 28 marzo alle ore 12:00, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, nel cuore di una città che, come tutta l’Italia, parteciperà al dolore della moglie Carlotta Mantovan e della piccola Stella di 5 anni.