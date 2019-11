Fabiola Moretti di nuovo nei guai: l'ex di un boss della Banda della Magliana fermata per droga

Nuovi guai per Fabiola Moretti, nome noto alle cronache di Roma in quanto ex compagna di Danilo Abbruciati, boss della banda della Magliana. La 64enne è stata fermata durante un controllo sulla via Laurentina. La donna, che si trovava a bordo della sua autovettura unitamente al genero, è stata trovata in possesso di 105 grammi di cocaina che aveva occultato nel reggiseno, di un bilancino di precisione e di 650 euro, ritenuti provento di attività illecita.

Il genero, un 27enne con precedenti, è stato invece denunciato a piede libero poiché è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. I tre sono stati trattenuti in caserma in attesa del processo per direttissima.

A portare a termini i controlli i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno identificato 75 persone e eseguito accertamenti su 39 veicoli.