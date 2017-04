Sicurezza, nuovi dirigenti per i commissariati di Ostia e Fiumicino

Cambio alla guida per i commissariati Polizia di Ostia e Fiumicino. Nel X Municipio arriverà, da San Paolo, Fabio Abis per dirigere il commissariato Lido sostituendo Rossella Matarazzo che guiderà il commissariato di Ponte Milvio.



A Fiumicino, in arrivo dalla divisione amministrativa di Teramo, Giuseppe Rubino prenderà il testimone da Laura Petroni nominata nuovo dirigente alla Romanina. Entro il mese di aprile il doppio cambio sarà ufficiale.