Ex Penicillina, lunedì lo sgombero: deviati i bus Cotral. Chiusure sulla Tiburtina: i percorsi alternativi

I possibili disagi alla viabilità e la delicatezza delle operazioni alla fine hanno spinto a diramare avvisi alla cittadinanza. Di fatto lo sgombero all'ex Penicillina è stato ufficializzato. Ad annunciarlo è anche la Prefettura. L'agenzia di stampa AdnKronos, citando fonti di Palazzo Valentini, parla di "un'operazione è stata ampiamente preparata in diverse riunioni e tutto è stato pianificato".

E se dal lato ordine pubblico tutto sembra sotto controllo il rebus più complicato è quello che dovrà risolvere il Campidoglio: trovare una sistemazione alle persone che vivono nella exfabbrica, circa 600, a detta degli stessi occupanti, la maggior parte migranti provenienti dall'Africa ma anche numerosi italiani. Fonti del Campidoglio hanno sapere che "grazie al lavoro integrato tra Sala Operativa Sociale, Municipio 4 e associazioni sono state accolte 32 persone che si trovavano dell'immobile ex Penicillina. Incrociando dati e informazioni è stata assicurata presa in carico dei soggetti in condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità presso le strutture del circuito di accoglienza di Roma Capitale".

Chiusure della Tiburtina

Ieri, in serata, la polizia locale ha diffuso l'avviso. "Il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale sta predisponendo misure finalizzate al potenziamento dei servizi di viabilità nelle località maggiormente interessate dalle possibili ripercussioni traffico, derivanti dalle chiusure che si renderanno necessarie per motivi di ordine pubblico dalle ore 8.00 di lunedì 10 dicembre in via Tiburtina". In particolare le limitazioni al traffico riguarderanno il tratto di via Tiburtina da via Casal De' Pazzi, carreggiata direzione GRA. Questi i percorsi alternativi consigliati: Via Furio Cicogna o Via di Casal Dei Pazzi-Viale Kant-Via Nomentana-Via del Casale di San Basilio; Viale Palmiro Togliatti-Tratto Urbano della A24-Via di Tor Cervara.

La Polizia Locale adotterà tutti i provvedimenti necessari al fine di ridurre il più possibile l’impatto sulla mobilità cittadina, che interesseranno i territori dei municipi II, III, IV e V.

Pullman Cotral

Le chiusure su via Tiburtina avranno impatto anche sul servizio Cotral. Le corse in arrivo/partenza al nodo di Roma Ponte Mammolo saranno instradate via Palmiro togliatti, sull’A24 fino all’uscita Settecamini, su via Tecnopolo e quindi riprendono il percorso originario su via Tiburtina. Le corse in arrivo al nodo di Ponte Mammolo seguiranno il percorso inverso. Le fermate ubicate su via Tiburtina, tra Casal de’ Pazzi e Tor Cervara, sono sospese.