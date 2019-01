Ex Penicillina sgomberata e rioccupata dopo 40 giorni. Raggi punge Salvini e manda i vigili sulla Tiburtina

Occupata nuovamente dopo 40 giorni. I timori dei residenti del IV municipio alla fine erano fondati: lasciati senza alternativa, gli ex occupanti dell'ex Penicillina, dopo essere stati allontanati 40 giorni dalla Tiburtina e una settimana fa da Tor Cervara, sono tornati nell'ex fabbrica al civico 1040 della via Tiburtina.

A testimoniarlo un video dell'Agenzia Dire. Anche se la folta vegetazione non c'è più e la cancellata è serrata con due catene, i segni della presenza umana, tra amianto e spazzatura si intravedono: panni stesi, gente che entra e che esce. Nessuna auto di Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza. "Il presidio, con un'auto delle Forze dell'ordine, davanti al cancello principale è durato fino a Natale poi non si è visto più nessuno", racconta una guardia giurata della zona all'inviato dell'agenzia Dire. "Non ci sono più poliziotti da un pezzo", conferma un uomo alla fermata del bus davanti alla ex penicillina.

Le immagini, che parlano da sole, hanno acceso un nuovo scontro tra la sindaca Raggi e il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Senza nominarlo la prima cittadina lo punzecchia su twitter: "Inaccettabile ex Penicillina di nuovo occupata. Sono stati spesi soldi pubblici, impegnati uomini e risorse. E ora c'è il rischio di dover ricominciare da capo. Dopo sgomberi occorre sorveglianza".

Inaccettabile ex Penicillina di nuovo occupata. Sono stati spesi soldi pubblici, impegnati uomini e risorse. E ora c’è il rischio di dover ricominciare da capo. Dopo sgomberi occorre sorveglianza. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 21 gennaio 2019

E stamattina la sindaca è passata dalle parole ai fatti, mandando i vigili sulla Tiburtina. Gli agenti dello SPE, Gruppo Sicurezza Pubblica ed Emergenziale guidati da Stefano Napoli e gli agenti del IV grupppo Tiburtino, si sono recati sul posto per un'operazione di perlustrazione, entrando all'interno della fabbrica per verificare l'effettiva presenza di nuovi occupati. Al momento, fanno sapere dalla polizia locale, si tratta di un'operazione di mera ricognizione.