Dal finto Babbo Natale ai volontari di associazioni inesistenti: i consigli per evitare le truffe natalizie

Dal finto Santa Claus che si dice mandato dalla parrocchia di quartiere per raccogliere offerte ai finti volontari di associazioni inesistenti (qui la notizia), ai finti dipendenti di società erogatrici di servizi come luce, acqua, gas e telefonia che tentano di entrare in casa per razziare quanto possibile.

Queste le truffe più frequenti durante il periodo natalizio. Nell'ambito del piano 'Natale Sicuro' i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno incontrato un nutrito gruppo di over 65 del Torrino, all'interno della chiesa Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione, alla presenza del parroco Don Vincent. Ai presenti è stato distribuito un vademecum nel quale sono riportati alcuni consigli per difendersi da truffe e raggiri, ma anche da furti e aggressioni.

"Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità, verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati. Non chiamate utenze telefoniche fornite dagli sconosciuti, perché dall'altra parte potrebbe esserci un complice. Se non siete sicuri, non aprite la porta per nessun motivo, ditegli di tornare più tardi e chiamate il 112", hanno detto i militari dell'Arma.

Poi ancora: "Ricordate sempre che nessun Ente od azienda manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false. I veri funzionari preannunciano le loro visite tramite telefonate e/o lettere. Nessun dipendente può riscuotere o rimborsare importi in denaro a domicilio".

I Carabinieri consigliano a tutti i cittadini di diffidare da chi, qualificandosi "come appartenente alle Forze dell'Ordine o ad altri enti/istituzioni, chieda denaro per evitare sanzioni o denunce, procedura non prevista per alcun tipo di illecito".

L'attenzione è molto alta, testimoniata dall'arresto di decine e decine di truffatori negli ultimi mesi e, sul fronte della prevenzione, mettendo in campo numerose iniziative con campagne di informazione per venire incontro alla popolazione e sensibilizzare tutti sulla tematica delle truffe agli anziani.

A tal proposito il Comando Provinciale dei Carabinieri ha avviato su tutto il territorio di Roma e Provincia, anche attraverso la collaborazione con amministrazioni comunali, parrocchie ed enti\associazioni locali, la promozione di una serie di incontri aperti e rivolti soprattutto alle fasce più deboli, nel corso dei quali vengono forniti preziosi consigli per evitare di incappare in furti, truffe o altri reati del genere, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare.