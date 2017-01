Roma, il 2017 inizia all'insegna della festa e della cultura. Tutti gli eventi

Primo giorno del 2017 all'insegna della cultura, della festa di Roma che si protrarrà fino a sera e di tanti eventi in città. Dopo la festa di ieri sera al Circo Massimo, con la sindaca Virginia Raggi salita sul palco per augurare buon anno a romani e turisti, la festa è proseguita sui ponti della città, con djset sui principali ponti della città.

Tantissimi i nomi che animeranno questa giornata di festa, tra questi: da Ascanio Celestini a Massimo Popolizio e Lucrezia Lante della Rovere, ad Ambrogio Sparagna, Raffaele Costantino e Giovanni Guidi, a Teho Teardo. Per continuare con i musicisti della JuniOrchestra, del Quartetto Sax Spmt, di Rane Jazz Quartett, Coro Gospel Spmt, Testaccio Jazz Orchestra, all'Orchestra di Piazza Vittorio. (LE INFO SULLA FESTA E IL PROGRAMMA COMPLETO)

Ma oggi è anche la prima domenica del mese e come ogni prima domenica i musei della città aprono gratuitamente le proprie porte ai romani. Torna infatti #DomenicalMuseo, giornata in cui tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno visitabili senza pagare alcun biglietto d'ingresso: sarà dunque un'ottima occasione per godere di monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato a Roma (QUI L'ELENCO COMPLETO). All'iniziativa aderiscono anche i musei civici (QUI L'ELENCO COMPLETO).

Non mancano le tradizionali iniziative di inizio anno. Alle 12, da ponte Garibaldi, tradizionale appuntamento con il tuffo di Mister Ok. Ad Ostia bagno di Capodanno organizzato a La Spiaggetta.

E ancora tanti eventi sparsi in giro per la città (QUI L'ELENCO COMPLETO).

TRASPORTI - Oggi le corse delle tre linee riprenderanno regolarmente dalle 8.00 alle 23.30, con orari festivi. Il servizio sull’intera rete di bus e tram inizierà alle 8 e terminerà alle 23. Dopo ci saranno le linee notturne N1 N28 e 913 regolarmente attive.

RIFIUTI - Nella giornata del primo gennaio, saranno complessivamente al lavoro oltre 1.300 dipendenti tra operatori, autisti e “preposti”, che garantiranno i servizi di raccolta dei rifiuti, pulizia e spazzamento in tutta la città, comprese le aree dove prosegue “La festa di Roma”, con il supporto del personale delle officine che resteranno aperte per garantire l’uscita dei mezzi. Saranno regolarmente in funzione gli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti indifferenziati. Saranno garantiti tutti i consueti presidi delle aree più frequentate del Centro Storico: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, piazza Venezia, Fori Imperiali, ecc. A seguire le operazioni sul territorio, saranno poi presenti “preposti” Ama (responsabili di area, capizona, capisquadra, ecc.) che monitoreranno il servizio in tutti e 15 i municipi.

SICUREZZA - Permane ovviamente alta l'allerta terrorismo. Dalle ore 13 il lungotevere, da ponte Garibaldi a ponte Sant'Angelo, sarà totalmente pedonalizzato per consentire gli eventi nei 4 ponti presenti in quel tratto. All’inizio della pedonalizzazione, sono previste fioriere antisfondamento, mentre per ciascun ponte vi saranno servizi dedicati con controlli di polizia, anche a mezzo metal detector. Oltre mille uomini, in uniforme ed in abiti civili, vigileranno tra la gente. Tutti i servizi sono studiati per realizzare condizioni di massima sicurezza, senza generare eccessive barriere o preoccupazioni. A completare il dispositivo, pattuglie appiedate, tiratori scelti, cavalli delle forze dell’ordine, poliziotti in bicicletta, nonché pattuglie della polizia fluviale che sorveglieranno la città navigando sul Tevere.