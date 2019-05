Evade dai domiciliari a Napoli per andare a trovare la sorella

E' evaso dagli arresti domiciliari per andare a trovare la sorella a Civitavecchia. A scoprirlo i carabinieri della Compagnia del Comune Portuale delle provincia romana. A finire in manette, un 26enne, originario di Firenze ma residente in provincia di Napoli, per il reato di evasione.

Transitando nei pressi della stazione ferroviaria di Civitavecchia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno notato un giovane che, alla vista dei militari, ha cercato di nascondersi per evitare il controllo e lo hanno fermato.

L’uomo ha tentato di giustificare la sua presenza nello scalo ferroviario riferendo ai Carabinieri di essere appena arrivato in treno, ma la tarda ora e l’arrivo dell’ultimo convoglio oltre un’ora prima, ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

E’ emerso che il 26enne doveva trovarsi agli arresti domiciliari nella sua abitazione e si era allontanato senza autorizzazione. Alla fine, il ragazzo ha confessato di essere evaso per raggiungere la sorella che abita proprio a Civitavecchia ed è finito in manette.