Acilia, passeggia in bicicletta indisturbato nonostante i domiciliari

Due tentate evasioni dagli arresti domiciliari ad Ostia e Acilia entrambe sventate dai Carabinieri. La prima, in ordine di tempo, proprio ad Acilia, dove i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato un 52enne romano, con precedenti per reati contro il patrimonio, per evasione dagli arresti domiciliari.

Come di consueto, gli uomini dell'Arma si sono recati presso l'abitazione dell'uomo per verificarne la presenza ma il 52enne non era in casa. I militari si sono intrattenuti sotto la sua abitazione, e dopo alcuni minuti hanno visto arrivare il malvivente a bordo di una bicicletta. Appena visti i carabinieri, l’uomo ha cercato di guadagnare la fuga con la bici, ma inutilmente: i Carabinieri lo hanno raggiunto ed hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi.

A seguito della convalida dell'arresto il Tribunale di Roma lo ha rimesso agli arresti domiciliari. I Carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno invece arrestato un 70enne romano agli arresti domiciliari per reati contro la persona.

Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri hanno raggiunto la casa dell’uomo per effettuare il controllo. Non ricevendo alcuna risposta, i militari hanno iniziato le ricerche nella zona, rintracciandolo, subito dopo, in una delle vie limitrofe mentre faceva ritorno a casa. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il Tribunale di Roma, dove a seguito della convalida è stato nuovamente rimesso agli arresti domiciliari.