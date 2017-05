In auto sulla via Aurelia ma doveva essere agli arresti domiciliari a Ladispoli

Lo hanno fermato alla guida di un'auto ma doveva essere agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Ladispoli. A scoprire l'evasione di un 23enne romeno, i carabinieri della compagnia di Civitavecchia nell’ambito di serrati servizi di controllo del territorio svolti nel week-end. In particolre i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, nella mattinata di venerdì, nel corso dei controlli alla circolazione stradale effettuati lungo la Strada Statale 1 Aurelia, hanno sottoposto a controllo iò veicolo con alla guida il giovane. Da subito lo stesso è apparso agitato e i militari, proprio a seguito di tale atteggiamento, nonostante i documenti di guida e circolazione fossero in regola, hanno approfondito il controllo effettuando un più accurato accertamento in Banca Dati delle Forze di Polizia a carico del predetto.

FURTO IN ABITAZIONE - Nella circostanza i militari hanno accertato che il 23enne sottoposto alla detenzione domiciliare con sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma a seguito di un furto in abitazione, e pertanto aveva violato le prescrizioni allontanandosi dal luogo di detenzione senza alcuna autorizzazione.

EVASIONE DAI DOMICILIARI - A quel punto il giovane è stato accompagnato presso la Caserma di via Sangallo dove, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per il reato di evasione e condotto presso il Tribunale di Civitavecchia, dove nel corso dell'udienza l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

SPACCIO A CIVITAVECCHIA - Il secondo arresto è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale che, nella serata di domenica hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio di un 36enne nigeriano domiciliato a Civitavvechia e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel Comune portuale per reati inerenti gli stupefacenti. I militari della citata Stazione, con l’aiuto delle unità cinofile per la ricerca di droga di Santa Maria di Galeria, hanno fatto irruzione all’interno del domicilio, procedendo a perquisire lo stesso e le sue pertinenze, rinvenendo, anche grazie al fiuto dei cani Ron e Runa, 8 grammi di marijuana, parzialmente suddivisi in dosi, il materiale per il confezionamento e la somma contante di 1.220 euro verosimile provento dell’illecita attività, il tutto sottoposto a sequestro.

RESISTENZA - Il giovane, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha inoltre aggredito fisicamente i militari operanti, ferendone lievemente uno di loro, prima di essere definitivamente bloccato. Al termine degli accertamenti I.H. è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali ed è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia per rimanervi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.