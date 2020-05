Si toglie il braccialetto elettronico per andare sotto casa della ex

Sebbene fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si è tolto il braccialetto elettronico e si è diretto verso casa della ex compagna, a dispetto del divieto di avvicinamento impostogli per il reato di maltrattamenti in famiglia. E’ successo la scorsa notte ad Ottavia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad allertare i poliziotti è stata la 32enne, spaventata, dopo che la madre le aveva comunicato che l’uomo si trovava sotto la loro abitazione dove stava discutendo animatamente con il padre. L’uomo, trovato in strada, è stato arrestato per evasione dagli agenti dei commissariati Aurelio e Monte Mario e tradotto poi presso il carcere di Regina Coeli.