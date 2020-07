In piazza a San Lorenzo vede la polizia e scappa, doveva essere agli arresti domiciliari

Quando ha visto i poliziotti si è allontanato con fare sospetto. Questo quanto ha tratto in inganno un 26enne fermato dagli agenti nella zona di San Lorenzo, quando in realtà doveva trovarsi agli arresti domiciliari per un cumulo di pene per "rapina" e "spaccio di sostanze stupefacenti".

L'arresto ha preso corpo nel cuore della notte quando gli agenti del Commissariato San Lorenzo, diretti da Luigi Mangino, hanno effettuato un controllo in piazza dell'Immacolata. Proprio qui hanno notato un giovane con pantaloncini e maglietta nera che, alla loro vista, si è allontanato velocemente al fine di non essere fermato.

Bloccato poco dopo dai poliziotti ha fornito agli stessi delle false generalità. Accompagnato negli uffici di polizia della via Tiburtina è emerso che l'uomo, un 26enne tunisino, doveva trovarsi agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane è stato quindi arrestato per i reati di evasione e falsa attestazione a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il Rito Direttissimo.