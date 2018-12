In permesso dai domiciliari per andare a processo non si presenta in Tribunale, arrestato 70enne per evasione

Era agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Fiumicino per reati inerenti gli stupefacenti. Si tratta di un pregiudicato di 70 anni, arrestato dai carabinieri di Ostia per evasione. L’uomo, autorizzato nella giornata di lunedì a recarsi presso il Tribunale di Roma per presenziare al processo a suo carico, è regolarmente uscito di casa ma, anziché presentarsi in udienza, ha deciso arbitrariamente di andare altrove per altri motivi.

I militari, che lo hanno rintracciato dopo alcune ore, lo hanno nuovamente ricondotto in stato di arresto presso la sua abitazione, in attesa delle decisioni del Giudice.