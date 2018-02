Detenuti per omicidio evadono dal MaXXI durante un permesso premio

Stavano visitando il MaXXI assieme ad altri giovani detenuti. Un permesso premio nel corso del quale i due giovani, entrambi reclusi al carcere minorile di Casal del Marmo per omicidio, hanno deciso di scappare, eludendo la sorveglianza degli agenti della polizia penitenziaria che li avevano accompagnati. E' accaduto nel pomeriggio di ieri 20 febbraio nel Museo di Arte Moderna di via Guido Reni, al Flaminio.

Evasione dal MaXXI durante il permesso premio

Da accertare come i due giovani detenuti, in carcere nell'istituto penitenziario minorile di via Virginia Agnelli per due omicidi (consumati uno a Latina ed uno a Forcella, quartiere di Napoli), siano riusciti a sfuggire al controllo degli agenti della penitenziaria. In qualche modo i due sono scappati dal museo del Flaminio ed hanno fatto perdere momentanemente le loro tracce.

Detenuti fermati a piazza Mancini

Scoperta la fuga dei due giovani detenuti è scattato subito l'allarme. Impossibilitati a fare molta strada, vista la fuga a piedi, i due ragazzi sono poi stati trovati e bloccati dagli agenti del Reparto Volanti della vicina caserma di via Reni a piazza Mancini e riassociati nel carcere minorile di Casal del Marmo.