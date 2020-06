Evade i domiciliari: trovato in strada con il naso sporco di polvere bianca e la cocaina in tasca

Lo hanno trovato poco distante dalla sua abitazione di Pietralata con il naso sporco di polvere bianca e 70 grammi di cocaina indosso. Ad essere arrestato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari un romano di 43 anni.

L'arresto intorno alle 23:30 di martedì in via dell'Alabastro. Qui gli agenti del commissariato Sant'Ippolito di polizia hanno fermato un uomo per un controllo. Da qui la scoperta dell'evasione dagli arresti domiciliari.

In evidente stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, nelle tasche dell'uomo i poliziotti hanno trovato due involucri contenenti rispettivamente 35 grammi di cocaina ed altrettanti di cocaina "cotta", il cosiddetto crack.

L'uomo è stato poi arrestato dalla polizia.