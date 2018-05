Fa la spesa al mercato ma è ai domiciliari: 5 mesi di reclusione per una 63enne

E' stata sorpresa dai carabinieri mentre faceva shopping al mercato generale di Colleferro. La donna, però, una 63enne residente a Segni, era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

A sorprenderla sono stati i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro che, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato la donna mentre si aggirava tranquilla tra gli stand del mercato.

Una volta fermata, non ha fornito un giustificato motivo circa la sua presenza in quel luogo, né è risultata essere beneficiaria di alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione. La 63enne è stata arrestata per evasione: in sede di rito abbreviato, la donna è stata condannata alla pena di 5 mesi di reclusione.