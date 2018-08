Evade dai domiciliari con un martello nel marsupio poi spacca vetrata con un mattone 

Protagonista di una notte “movimentata” a Ostia un pregiudicato di 48 anni che dopo aver evaso gli arresti domiciliari ha spaccato la vetrina di un negozio utilizzando un mattone che si è procurato durante la "fuga".

Evade dai domiciliari con un martello nel marsupio

La sua passeggiata notturna non è sfuggita all’attenzione dei carabinieri di Ostia che hanno sorpreso l’uomo, un pregiudicato di 48 anni, in giro per la cittadina del litorale oltre l’orario consentito dagli arresti domiciliari. Non appena è stato fermato, l’uomo è stato anche perquisito e nel suo marsupio è stato ritrovato un martello. Il malfattore è stato così accompagnato in caserma e denunciato in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Esce dalla caserma e spacca la vetrata di un supermercato con un mattone

Una volta fuori dalla caserma, l’uomo non ha fatto rientro a casa ma si è impossessato di un mattone e lo ha usato per infrangere la vetrina di un vicino supermercato. Con accesso “libero” al negozio ha sottratto un telefono cellulare e 2 bottiglie di superalcolici. I militari, che nell’occasione lo stavano monitorando, sono prontamente intervenuti e lo hanno bloccato. La serata del malfattore si è così conclusa presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli, mentre la refurtiva è stata restituita all’avente diritto.