Evade dai domiciliari e aggredisce l'ex al bar dove lavora, era stato arrestato lo scorso 23 dicembre

Lo avevano arrestato gli agenti del commissariato di Civitavecchia, diretto dal dottor Nicola Regna, lo scorso 23 dicembre (qui la notizia) per i reati di di maltrattamenti contro familiari, minaccia, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale nonché lesioni personali aggravate contro quest’ultimi

Infatti, l’uomo, dopo essersi portato presso il bar della ex compagna a Civitavecchia, l’aveva aggredita verbalmente e fisicamente. Poi, si era scagliato anche contro i poliziotti che erano intervenuti sul posto in difesa della donna. Tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, finiva agli arresti domiciliari.

Nella serata del 24 dicembre, tuttavia, durante un normale controllo delle persone sottoposte a varie misure cautelari, gli agenti del Commissariato di Civitavecchia costatavano l’evasione del 47enne romano.

Avviate le ricerche, i poliziotti consci delle gravi minacce fatte dall’uomo alla ex, si sono recati immediatamente presso il bar, luogo dell’aggressione avvenuta il giorno precedente, e qui, tra gli avventori, hanno individuato l'uomo che si stava aggirando all’interno dei locali in attesa che la donna arrivasse per iniziare il turno di lavoro.

Bloccato dagli agenti, è stato arrestato per evasione. Giudicato con rito direttissimo gli sono state applicate la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex coniuge e quella degli arresti domiciliari.