Colli Aniene, evade dai domiciliari per aperitivo e partita al videopoker

Una lunga passeggiata di 4 chilometri dal quartiere Nomentano a quello Tiburtino. Un 59enne romano agli arresti domiciliari, per rapine e furti, ha pensato bene di evadere per per un aperitivo e una giocata al videopoker.

L'uomo, senza occupazione e con numerosi precedenti, è stato riconosciuto dai Carabinieri della Stazione di Roma Santa Maria del Soccorso in un bar in via Mozart, nei pressi di via Tiburtina in zona Colli Aniene.

I Carabinieri lo hanno arrestato e riaccompagnato nella sua abitazione in via Locke, quartiere Nomentano, dove rimarrà agli arresti domiciliari, in attesa del processo per il reato di evasione.