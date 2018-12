Lesioni strutturali in una palazzina a Monti, evacuati residenti e commercianti

È una delle palazzine più fotografate dai turisti che visitano quelle che una volta erano le strade dell'antica Suburra romana. Da domenica il palazzetto avvolto nell'edera che si trova all'angolo fra via del Boschetto e via Panisperna è stato transennato dopo che i vigili del fuoco hanno rilevato delle lesioni strutturali all'immobile

L'allerta al 115 è arrivato nella mattinata del 2 dicembre, quando delle grosse crepe sono state rilevate in uno dei muri esterni della palazzina, sopra la gelateria che fa angolo con via Panisperna con la caduta in strada di alcuni pezzi di intonaco e cornicione. Intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco, i pompieri hanno issato una scala ed hanno effettuato i primi rilievi statici dell'immobile fra centinaia di curiosi.

Terminati gli accertamenti i pompieri hanno quindi deciso di transennare l'area ed evacuare a scopo precauzionale i residenti della palazzina ed i commercianti che hanno la loro attitivà commerciale nei locali che si trovano al piano strada di via Panisperna. Sul posto in ausilio ai vigili del fuoco gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.