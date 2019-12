Palazzina a rischio crollo: evacuate 24 famiglie a Ciampino

Notte di preoccupazione per 24 famgilie a Ciampino evacuate da una palazzina a rischio crollo. La chiamata ai vigili del fuoco per dissesto statico di elementi costruttivi è arrivata da alcuni residenti che abitano al civico 18/B di via San Francesco d'Assisi dove alcuni abitanti hanno notato porte e soglie delle abitazioni che non si aprivano in quanto fuori asse.

Da qui la chiamata ai soccorsi con l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia Locale di Ciampino, coordinati dal comandante dottor Roberto Antonelli. Sul posto anche la Sindaca del Comune aeroportuale Daniela Ballico.

Terminate le prime verifiche i vigili del fuoco hanno dichiarato la palazzina inagibile confermando l'evacuazione di una ottantina di persone, fra le quali sei bambini. Con alcuni residenti che hanno trovato ospitalità da parenti e conoscenti altre famiglie sono invece state portate all'hotel Aura.

Passata la notte fuori casa la mattina di martedì sono riprese le verifiche strutturali sulla palazzina in attesa di eventuali nuove disposizioni. Da accertare le cause del cedimento strutturale della palazzina, anche se non si esclude che a provocarlo possano essere stati anche alcuni lavori di ristrutturazione dell'edificio effettuati di recente.