Eur, si arrampicano sul tubo del gas per saccheggiare appartamento al 5° piano

Si erano arrampicati al quinto piano di un palazzo per saccheggiare un appartamento in zona Eur. Così è scattato l'allarme agli agenti di Polizia che, giunti sul posto, li hanno trovati nascostti: due nell’armadio, uno sul terrazzo, l’altra sulla porta di ingresso dell’appartamento e l’ultimo in strada a fare il palo.

E' successo in via dell'Astronomia. Ed è stata proprio la finestra forzata ad insospettire alcuni residenti che hanno allertato i poliziotti. Inutili il tentativo di fuga dei ladri prontamente bloccati.

Per i cinque si sono spalancate così le porte del carcere. Dovranno rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria in concorso, di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificati di arnesi atti allo scasso.