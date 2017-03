Eur, tenta di aprire conto con documento falso: arrestata casalinga

Controlli serrati al Trullo, Magliana e Corviale da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma EUR, coadiuvati da quelli delle Stazioni di Roma Villa Bonelli e Torrino Nord nonché, dai Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell’8^ Reggimento Lazio. Un servizio straordinario volto a contrastare ogni forma di degrado e illegalità in quei quartieri periferici della città.

L’attività operativa ha permesso ai militari impegnati nei controlli del territorio di arrestare due persone, di controllare un centinaio di veicoli e di elevare una decina di contravvenzioni al codice della strada e di identificare circa 150 persone.

La prima a finire in manette è stata una casalinga, di 51 anni, originaria della provincia di Napoli, e residente nell’hinterland napoletano, con alcuni precedenti penali, che all’interno di un ufficio postale dell’ Eur, ha tentato di aprire un conto corrente postale con relativa carta postamat, esibendo una carta di identità contraffatta, riportante le generalità di un’altra persona, tentando così poi di versare un assegno circolare di 5000 euro, somma che avrebbe ritirato in un secondo momento. Il personale addetto accortosi del documento falso ha contattato i militari che poco dopo sono intervenuti arrestando la donna.

Nel frattempo i Carabinieri, impegnati nei controlli stradali, hanno arrestato un romano di 45 anni, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Roma, in data 01 marzo. L’uomo deve scontare una pena di 7 anni e 10 mesi di reclusione, per il reato di truffa aggravata e continuata, commessa a l’Aquila nel 2011.