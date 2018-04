Raccordo Anulare: controlli della polizia con etilometri e drug test, multe e patenti ritirate

Pattuglioni della Polizia Strada sul Grande Raccordo Anulare. Gli agenti della PolStrada hanno cominciato i controlli nella tarda serata di venerdì nell'area di servizio Ardeatina Esterna dell'A90 in collaborazione con la Questura di Roma ed il personale Anas. Il dispositivo è stato integrato da personale dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato, dalla sezione di polizia giudiziaria della Stradale dalle unità cinofile della Questura di Roma .

Etilometri e drug test sul Raccordo Anulare

L’operazione è stata incentrata al contrasto della guida sotto l’effetto di alcool e droga, mediante l’utilizzo di etilometri, precursori, drug test senza trascurare il rispetto delle altre normative come l’ uso delle cinture di sicurezza ed il divieto dell’utilizzo del cellulare. Centocinquanta i veicoli fermati e 202 le persone controllate fino alle prime luci dell’alba che hanno portato ad elevare un totale di 52 infrazioni, di cui 9 per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Patenti ritirate dalla polizia stradale

15 le patenti ritirate, con la perdita di 165 punti, 3 le carte di circolazione ritirate per mancata revisione.