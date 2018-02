Superenalotto: estrazione del 6 febbraio, jackpot da 95,4 milioni di euro

Oggi 6 febbraio, grande fermento per l'estrazione del SuperEnalotto. Il Jackpot scala ancora la classifica dei premi più alti nella storia del gioco. Dopo il concorso di sabato 3 febbraio, in cui nessuno ha centrato il "6", il megapremio di casa Sisal raggiunge i 95,4 milioni, al sesto posto nella top 10 delle vincite.

Superati i 94,8 milioni finiti a Catania nel 2012 e si avvicina anche il traguardo dei 100 milioni, altra vincita finita nella provincia siciliana, nel 2008. L'ultimo concorso della settimana porta però tredici "5", ognuno dei quali conquista 17mila euro. Anche ai sette "4stella" vanno 17mila euro. La combinazione vincente è stata 1 8 19 28 34 87 Jolly 43 SuperStar 11.

Il Gruppo Sisal, che da oltre 70 anni è protagonista della storia dell’Italia e degli italiani, ricorda in una nota il 5 febbraio di 10 anni fa. Era il 2008 quando, durante il concorso numero 16, fu vinto il Jackpot del SuperEnalotto pari a 9.453.428,88 euro a Portici (NA). Una curiosità per tanti e un ricordo indelebile per il fortunato vincitore.

