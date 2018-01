Superenalotto: estrazione del 30 gennaio 2018, jackpot da 92 milioni di euro

Oggi 30 gennaio 2018, ci sarà l'estrazione del Superenalotto. E' caccia ai Sei numeri fortunati che valgono 92 milioni. Un super jackpot che vale l'ottavo premio più alto nella storia del gioco. L'ultimo sabato di gennaio ha portato fortuna a due giocatori che hanno centrato il "5", ognuno dei quali porta a casa 110mila euro.

Il primo è stato centrato a Pinerolo, in provincia di Torino, presso l'edicola/tabaccheria Decimoterzo di corso Torino 340, mentre il secondo è andato a Foligno, in provincia di Perugia, nell'edicola/tabaccheria di via Dei Frantoi 20/A. L'ultimo Jackpot realizzato risale all’1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) furono vinti 77,7 milioni di euro.

