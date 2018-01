Superenalotto: sale il jackpot, estrazione da 88,7 milioni di euro

Estrazione del Superenalotto da record quella di martedì 23 gennaio. Il jackpot ha infatti raggiunto gli 88,7 milioni di euro. Nell'ultimo concorso oltre al 6 è mancato anche il 5+1. Nell'ultimo appuntamento sono però sei i 5 che si aggiudicano oltre 36mila euro a testa, mentre a quattro 4 Stella vanno più di 42mila euro ciascuno.

Per 521 punti 4 la vincita è da 428 euro, mentre ai 3 vanno 31 euro e i 2 si aggiudicano 6 euro ciascuno. L'ultimo Jackpot realizzato risale all'1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) vennero centrati 77,7 milioni di euro.

Oggi è anche gornata di anniversario per il SuperEnalotto: il 23 gennaio 2014 un fortunato vincitore si aggiudicò il Jackpot del da oltre 26 milioni di euro, 2 centrando, presso il Punto Vendita Sisal Edicola Stragapede in via G. Leopardi del quartiere Torre a Mare di Bari, i numeri della sestina vincente: 3, 6, 12, 13, 19, 67.

Ancora oggi rimane misteriosa l’identità del vincitore, così come la scelta dei numeri vincenti: sarà stata casuale - si legge in una nota - o basata sui ricordi sfumati di un sogno notturno?. Oppure potrebbero essere stati giocati prendendo spunto dai tanti eventi accaduti il 23 gennaio nel corso della storia: nel 1932 venne pubblicato il primo numero de 'La Settimana Enigmistica', nel 1986 Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley furono i primi musicisti introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame.

I numeri ritardatari e le settimane di ritardo