Superenalotto: estrazione del 17 febbraio, Jackpot sopra i 100 milioni

Oggi l'estrazione del SuperEnalotto del 17 febbraio 2018. In palio 100,9 milioni. Un jackpot milionario, da sogno. Pochi giorni fa a Roma si è sfiorato il paradiso con un 5 centrato. La sestina vincente manca da agosto dello scorso anno. Il premio di prima categoria attualmente in palio è entrato nella Top 5 delle vincite più alte mai realizzate al SuperEnalotto, superando di poco la cifra vinta a Catania nel 2008.

Il record assoluto è per i 178 milioni vinti nel 2010 e distribuiti con 70 quote in tutta Italia, seguono i 165 milioni centrati a Vibo Valentia nel 2016 (vincita unica più alta mai realizzata, grazie anche a un 6 Stella da 2 milioni), poi ci sono i 147 milioni di Bagnone del 2009 e i 139 milioni divisi tra Parma e Pistoia a febbraio del 2010.

I numeri ritardatari e le settimane di ritardo

NUMERI RITARDO 13 53 79 47 75 41 42 35 54 35 81 31 83 31 14 30 21 29 60 29

La Top Five delle vincite più alte realizzate al SuperEnalotto