Cellula anarchica smantellata a Roma, estradata dalla Spagna una componente del gruppo

E' stata estrada dalla Spagna l'anarchica Francesca Cerrone, componente della cellula smantellata a Roma e con base in un centro sociale della Capitale. Il gruppo mirava a riorganizzare il movimento anarchico superando "ogni localismo", per avviare una nuova fase dell'insurrezionalismo, che avvicinasse i diversi gruppi, così da colpire l'organizzazione democratica e costituzionalmente organizzata dello Stato.

Azioni portate avanti con l'uso di esplosivi e incendi. A Roma, gli anni caldi, sono il 2017 ed il 2019. Diversi i bersagli. L'atto più eclatante il sette dicembre di tre anni fa, ossia l'attentato esplosivo alla stazione dei carabinieri di San Giovanni, poi rivendicato dalla sigla terroristica 'Cellula Santiago Maldonado - Federazione Anarchica Informale–Fronte Rivoluzionario Internazionale'.

E così nell'ambito dell'operazione Bialystok del ROS Carabinieri, è stato completato nel pomeriggio odierno l'iter di esecuzione del mandato di arresto europeo sviluppatosi in Spagna il 12 giugno 2020, nei pressi di Almeria, con l'arresto dell'anarchica Francesca Cerrone, con la collaborazione del collaterale della Comisarìa General de Informaciòn.

Cerrone era destinataria dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma ed emessa dal G.I.P. del Tribunale, nei confronti di 7 militanti anarco-insurrezionalisti, ritenuti responsabili di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi, detenzione e porto di materiale esplosivo, istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato, oltre che incendio e danneggiamenti aggravati dalla finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico.

La traduzione in Italia della suddetta Cerrone è avvenuta oggi alle ore 15.00, dove è giunta all’aeroporto di Roma-Fiumicino, scortata da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia/SIRENE. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata consegnata alla Polizia Penitenziaria per la successiva traduzione alla Casa Circondariale di Latina.