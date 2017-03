Tentata estorsione a Monteverde: "Siamo della Banda della Magliana, dacci 10mila euro"

Per dare maggior peso alle loro minacce hanno evocato "la Banda della Magliana", i due estorsori fermati dalla Polizia di Stato. Vittima prescelta il titolare di uno studio di consulenze nel quartiere Monteverde. Nei giorni scorsi, traendo spunto da una pratica di risarcimento, due romani hanno iniziato a minacciare il proprietario di un agenzia, chiedendo 10 mila Euro da consegnare in pochi giorni. Dalle minacce verbali, i due sono presto passati alle vie di fatto ,schiaffeggiando violentemente la vittima. È proprio durante questo episodio che uno dei due ha millantato conoscenze tra gli ex appartenenti alla criminalità romana.

DENUNCIA ALLA POLIZIA - La vittima si è rivolta al commissariato Monteverde diretto da Mariella Chiaramonte. Gli investigatori hanno immediatamente iniziato le indagini e, contemporaneamente, hanno attivato una discreta vigilanza a protezione del malcapitato.

FLAGRANZA DI REATO - Con i servizi così disposti quando un uomo di 55 anni, è andato a ritirare la prima rata da 1.500 Euro, si è trovato doppiamente sotto la "lente d'ingrandimento" degli investigatori. Gli agenti lo hanno bloccato appena fuori dallo studio di consulenze con ancora in mano le banconote che, come prassi, erano state fotocopiate. Per il 55enne si sono aperte subito le porte del carcere di Regina Coeli.

IL COMPLICE - Il suo complice invece, di 35 anni, è stato rintracciato dagli stessi agenti dopo alcune ore e la sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.