"Suo figlio mi deve dei soldi", arrestato estorsore a Trastevere

"Suo figlio mi deve dei soldi", così dal mese di febbraio un uomo aveva trasformato in un inferno la vita di una donna di 74 anni e della figlia 52nne. Alla base della richiesta, fatta con continue minacce, la pretesa da parte dell'uomo di un versamento di somme di denaro per un asserito debito contratto dal figlio dell’anziana, fratello della 52enne. Impaurite dalle pesanti minacce ricevute dell’uomo, in un primo momento hanno anche accettato di corrispondergli somme di denaro per circa 2000 euro.

INTESTATARIO DELL'UTENZA - Le due donne si sono poi convinte a denunciare tutto ai Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese che in poco tempo sono risaliti all’intestatario dell’utenza telefonica con cui venivano effettuate le telefonate minatorie e quando l’interlocutore ha ulteriormente chiesto il denaro, in accordo con i Carabinieri, le vittime hanno fissato un appuntamento.

CARABINIERI ALL'INCONTRO - All’incontro si sono presentati anche i militari che, a debita distanza, hanno atteso che l’uomo intascasse il denaro e sono entrati in azione per bloccarlo. Nelle tasche del 36enne e presso la sua abitazione a Trastevere, i Carabinieri hanno rinvenuto 18 grammi di cocaina, 30 grammi di hashish, 32 grammi di marijuana, oltre a materiale usato per il taglio, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, motivo per cui dovrà rispondere anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.