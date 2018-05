Da uomo dei sogni ad orco, dopo incontro in chat le estorce denaro per non pubblicare foto osè

Da uomo dei sogni ad orco. A mettere fine alle angherie ed alle estorsioni messe in atto da un 39enne di Ferentino ai danni di una donna di 43 anni residente ai Castelli Romani sono stati i carabinieri della Stazione Rocca di Papa e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati.

Incontro in chat

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, era riuscito ad "agganciare" la 43enne in cerca dell’anima gemella su un noto portale online di incontri: la sua affabilità e le sue premure hanno indotto la vittima a stringere con lui un’amicizia virtuale che si è spinta oltre il semplice invio di messaggi senza sapere che stava cadendo nella sua trappola.

Da uomo dei sogni ad orco

Dopo pochi giorni, infatti, "l’uomo dei sogni" si è trasformato in orco, pronto a divulgare le foto e i messaggi che aveva ricevuto dalla donna qualora lei non gli avesse corrisposto del denaro. La vittima, inizialmente, ha effettuato ricariche su una carta prepagata riconducibile all’aguzzino per un totale di 1.000 euro, ma le sue richieste si sono fatte ben presto sempre più continue e pressanti, convincendola, 5 giorni fa, a raccontare tutto ai Carabinieri della Stazione Rocca di Papa.

La trappola dei carabinieri

L’immediata attività d’indagine dei militari ha consentito di identificare l’estorsore che è stato attirato, a sua volta, nella trappola architettata proprio dai Carabinieri in accordo con la vittima e con l’Autorità Giudiziaria. Dopo aver fissato un appuntamento in piazza Roma, a Frascati, per la consegna di altro denaro che aveva richiesto alla donna, i Carabinieri lo hanno bloccato e ammanettato. L’uomo, accusato di estorsione aggravata, è stato rinchiuso nel carcere di Velletri.