"Mi devi pagare, sono di Scampia": si finge camorrista per estorcere denaro a Roma Est

"Sono di Scampia, mi devi pagare". Queste le minacce di un romano di 43 anni verdo un medico veterinario per estrorcergli denario. L'uomo, con la complicità di un 30enne, si era finto appartenente ad un clan camorristico per avere dei soldi. A scoprirli, al termine di un'articolata attività d’indagine, i Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli.

I due hanno minacciato il veterinario che esercita la professione a Castelverde, nella zona est di Roma, costringendolo a farsi consegnare la somma contante di 1500 euro. Le richieste estorsive andavano avanti già da diverso tempo ed erano, a loro dire, derivanti da un fantomatico debito di 7000 euro, nato da rate condominiali e quote di riscaldamento di un immobile a lui dato in locazione, non pagate nel tempo.

La vittima, impaurita e stanca delle continue minacce, si è rivolta ai Carabinieri della Compagnia di Tivoli denunciandoli. A quel punto i militari hanno predisposto uno specifico servizio per monitorare la consegna del denaro, che è avvenuta proprio all'interno della clinica. Una volta effettuato lo scambio i Carabinieri sono entrati in azione ed hanno bloccato i due, mentre stavano per entrare nella loro auto.

Ai due, i militari hanno sequestrata la somma di denaro ricevuta poco prima dal medico, e dopo lìarresto sono stati condotti in caserma.