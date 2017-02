"Mi hai fregato i soldi", cartelli e bastoni per minacciare il pensionato, arrestato

Pensava di fargli un favore ed invece si è trovato alle prese con un incubo. Vittima un pensionato invalido di 71 anni, preso di mira da un macellaio 63enne. I fatti a Rocca di Papa, dove entrambi i protagonisti della vicenda sono residenti. In particolare il negoziante riteneva l'anziano responsabile di un raggiro per lo svolgimento di una pratica amministrativa e con ripetute minacce si è fatto consegnare denaro in piu rate per riottenere il presunto maltolto (6500 euro).

Per questo il negoziante è stato arrestato dai carabinieri per estorsione aggravata. Il 63enne è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria di Velletri in attesa del processo per direttissima.L'arresto è avvenuto in flagranza, mentre il pensionato gli stava consegnando del denaro.

Il 71enne era stato più volte minacciato, anche con un bastone di legno, dal corpulento macellaio, di cui era cliente abituale, per farsi dare soldi. Stanco delle vessazioni l'anziano si è rivolto ai militari e insieme hanno organizzato la trappola. Nella disponibilità del 63enne è stato trovato un bastone di legno, un tirapugni e numerosi bigliettini minatori con su scritto: "Ti aspetto domani al negozio" ed anche: "Cornuto. Non tagliare la corda. Escono i cavalli. Mer.."