La produzione del disco fallisce: estorsione ai danni di Emix, noto dj della movida di Roma

Un'affare andato male, poi le minacce e quindi l'estorsione. E' quanto successo a Emiliano Mosci, dj noto nel mondo della movida di Roma conosciuto con il nome di Emix. A pretendere la somma di 15mila euro è stato un altro dj della Capitale, di 30 anni, ieri pomeriggio è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

I fatti. Tutto inizia nel 2011 quando, un errato investimento di denaro per la produzione di un disco di musica techno, ha fatto andare su tutte le furie il 30enne che ha iniziato, in tutti i modi, di ottenere il denaro da Emix. Le richieste, nel corso del tempo, sono cresciute giorno dopo giorno fino a toccare i 15mila euro.

Emix, stanco, ha così denunciato tutto ai Carabinieri. Ieri l'epilogo. Mosci si è presentato ad un fast food di via Ostiense con 1000 euro, cifra concordata anche con i militari, da dare dal collega dj. Lì sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomodbile di Roma che hanno arrestato il 30enne con l'accusa di estorsione.

Il denaro è stato sequestrato. Dalle indagini sarebbe inoltre emerso che il 30enne avrebbe agito con un complice, un 'picchiatore', che aveva il compito di minacciare la vittima per costringerla a pagare. L'uomo ieri è riuscito a sfuggire all'arresto. Sono in corso le ricerche per rintracciarlo.

Emix è conosciuto tra i più giovani per la sua musica. Negli anni ha occupato il ruolo di "dj resident" in tante discoteche, tra cui anche Piper, Qube per le trasgressive serate Muccassassina, NRG 'Diabolika' che, per anni, è stato uno degli eventi più seguiti al popolo della notte.