Esquilino: sequestrati 30 chili di gioielli arrivati dalla Thailandia e venduti illegalmente

Gioielli arrivati dall'Asia e venduti a Roma senza permesso. Agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, diretta dal dottor Carlo Musti, hanno sequestrato in zona Esquilino, nel corso di controlli in collaborazione con personale ispettivo della Camera di Commercio e dell'Agenzia delle Dogane, 30 chili di oggetti preziosi e monili in argento importati illegalmente dalla Thailandia e venduti sottocosto.

L'attività di indagine, durata diversi mesi, si è concentrata in particolare su esercizi commerciali gestiti da bengalesi. Dal controllo amministrativo di una di queste attività , è emerso che i preziosi in argento, oltre ad essere venduti sotto costo, erano anche privi della punzonatura obbligatoria per legge ed importati illegalmente.

Per non aver rispettato le prescrizioni dell’autorizzazione, nei confronti dell’esercente, oltre al sequestro della merce, verrà avviato un procedimento amministrativo per la sospensione della licenza preziosi.