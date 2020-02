Esquilino, le mura portanti di una palazzina preoccupano: sgomberati 5 appartamenti

Paura oggi all'Esquilino quando, alle 15:50, la polizia locale di Roma Capitale e la squadra U.S.A.R vigili del fuoco hanno sgomberato una palazzina al civico 168 di via Principe Amedeo.

"Dopo aver effettuato la verifica statica della palazzina, nella fattispecie delle murature portanti, si è deciso lo sgombero precauzionale di 5 appartamenti della scala B del civico in questione", spiegano da via Genova.

Gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale si sono attivati invece per dare ausilio alle famiglie interessate dall'evacuazione con le consuete procedure per l'assistenza alloggiativa.

Al momento un solo nucleo familiare, composto da 7 persone, tra cui due minori, ha manifestato l'esigenza di trovare una sistemazione alternativa e per tale motivo si è provveduto a darne comunicazione alla Protezione Civile che provvederà di conseguenza.

Gli agenti hanno inoltre provveduto alla chiusura della strada al transito veicolare da via Cappellini e via Mamiani, per le necessarie verifiche di stabilità del tratto interessato, nonchè interdizione al transito pedonale dal civico 168 al civico 172. Sul posto anche l'amministratore dello stabile, allertato.