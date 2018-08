Esquilino e San Lorenzo: spaccio "mordi e fuggi", 4 arresti

L'Esquilino e San Lorenzo sono nel mirino dei Carabinieri della Compagnia piazza Dante. Ieri i militari hanno dato vita ad una serie di controlli mirati a contrastare lo spaccio di stupefacenti 'mordi e fuggi', e in poche ore sono finiti in manette 4 pusher.

Il primo a finire in manette è stato un 24enne del Gambia, senza fissa dimora, nullafacente e con precedenti specifici, che in piazza Vittorio Emanuele II, a seguito di un controllo e della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 20 dosi di marijuana e di circa 100 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio.

In un'altra attività, i Carabinieri della Stazione di San Lorenzo hanno arrestato un cittadino del Marocco di 32 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, trovato in possesso nel corso della perquisizione personale di circa 30 dosi di hashish e 50 euro, ritenute provento dello spaccio. Identificati anche diversi acquirenti, segnalati quali assuntori all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Nel tardo pomeriggio, è stata invece la volta di altri due cittadini del Gambia, di 23 e 24 anni, due volti noti ai militari, senza fissa dimora, bloccati dai Carabinieri del Nucleo Operativo subito dopo aver ceduto 2 grammi di marijuana ad un cittadino Afghano, in cambio di 10 euro. Dopo l’arresto i due sono stati perquisiti e trovati in possesso solo di denaro contante per un importo di 155 euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono tutti accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.